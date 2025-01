Gamberorosso.it - Alexandre Dumas, il romanziere che ha chiuso la sua carriera con un grande libro di cucina

Leggi su Gamberorosso.it

La serie tv Il Conte di Montecristo riporta l’attenzione sul. Che non è stato solo lo scrittore di ben 257 romanzi, compresa la famosa dalla trilogia dei Tre Moschettieri, oltre a decine di libri di viaggio, di ricordi, opere teatrali, ma anche un gran cultore della, mangiatore formidabile capace di cene pantagrueliche (rimase famosa e ineguagliata quella offerta a Parigi per 700 persone nel 1830) e autore di ricette, anche stravaganti. E deciso a finire la suadi scrittore con undi, passione di tutta la vitaIlDizionario disi dedicò alla stesura nel 1869- 1870, lo stesso anno della morte (l’opera uscì postuma a Parigi, in italiano esiste una bella edizione di Sellerio) raccogliendo oltre 3000 ricette, e aggiungendo aneddoti, curiosità, storie, con una leggerezza che fa leggere il Dizionario come fosse un romanzo.