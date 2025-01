Bergamonews.it - A Predore apre nuovo poliambulatorio per bambini e ragazzi

. Il 20 gennaiole porte ilper l’età evolutiva, al sesto piano dell’Istituto Angelo Custode di, struttura di Fondazione Angelo Custode. Una risposta al bisogno crescente tra le famiglie e sul territorio di presa in carico e sostegno, in tempi brevi, diche necessitano di aiuto nel loro percorso di crescita.Era stato inaugurato il 3 ottobre scorso alla presenza del Vescovo, monsignor Francesco Beschi, di autorità civili e religiose, collaboratori, volontari e cittadini. E ora inizia le sue attività.Otto ambulatori con un’équipe multidisciplinare, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato, dalle 8 alle 12. Neuropsichiatri infantili, Fisiatri, Pediatri, Psicologi, Nutrizionisti, Logopedisti, Fisioterapisti, Riabilitatori della Neuropsicomotricità, Educatori intorno al bambino o al ragazzo e alla sua famiglia per impostare un percorso personalizzato di riabilitazione/abilitazione con il coinvolgimento di scuola e caregiver.