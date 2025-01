Ilrestodelcarlino.it - Weekend a Bologna: cosa fare il 17, 18 e 19 gennaio 2025

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 17- Il momento più atteso della settimana si fa largo sotto le Due Torri. Si stacca dal lavoro e per qualche giorno si respira quiete e tranquillità, che perfettamente si abbinano alla programmazione di eventi artistici e culturali in agenda per questo. Vediamo insiemevenerdì, sabato e domenica. Venerdì 17Alle 20.30, all'Arena del Sole c'è lo spettacolo Cinema Cielo, con la regia di Danio Manfredini. Replica sabato alle 19. Alle 21, Lodo Guenzi è sul palco del Duse con Molto Rumore per Nulla, spettacolo con Sara Putignano, dalla regia di Veronica Cruciani e le musiche di Nicolò Carnesi. Le repliche sono sabato alle 21 e domenica alle 16. Ancora alle 21, Il Volo incanta l'Unipol Arena. Sempre alle 21, Amedeo Minghi arriva al Celebrazioni con la sua musica e i suoi brani, alcuni inediti.