Twin Peaks collezione completa | il cult intramontabile in una box imperdibile

Il capolavoro visionario di David Lynch oggi è su Amazon con un'offerta: solo 35,11€ per ladida 16 Blu-ray, dalla prima alla terza stagione della serie tv. Con uno sconto applicato del 7%, è il momento perfetto per acquistare un prodotto amato dai collezionisti e per omaggiare la recente perdita del rivoluzionario regista americano. Compra oggi la serieUnaunica del fenomeno televisivo diventato un vero e proprioAcquistando il cofanetto da 16 dischi Blu-ray di(dalla prima alla terza stagione) potrai vantarti di avere un pezzo dasempre pronto per essere riguardato quando desideri. Brillante, provocatorio e unico nel suo genere, il cofanetto diinclude tutti i 29 episodi della serie originali e anche 18 parti di "La Serie Evento - il ritorno a", diretta da David Lynch dopo 25 anni.