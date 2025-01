Stop effetto Natale per i prezzi del pesce i calamari registrano un -30%

Leggi su Ildenaro.it

Termina il boom delle feste dieideltornano regolari e non mancano cali fino al 30% per i. E’ il servizio settimanale di Bmti e Italmercati rete di Imprese in collaborazione con Consumerismo No Profit, bussola per orientarsi su convenienza e stagionalità. Tra le specie più consigliate questa settimana ci sono le seppie, molto richieste e disponibili all’ingrosso intorno ai 15 euro/kg, in calo rispetto alla scorsa del 20%. Più vista la rilasciata per ioggi intorno ai 23 euro/kg. Ancora consigliate le vongole lupino constabili tra i 4 ei 6 euro/kg. Tornano abbondanti le mazzancolle sia dall’Adriatico che dal Tirreno, disponibili tra i 15 euro/kg ei 17 euro/kg a seconda della taglia. Spazio alpovero, salutare ed economico tra i quali La Borsa consiglia la zanchetta, specie di fondale piatto come la sogliola che viene utilizzato soprattutto fritto conintorno ai 4 euro/kg.