Sarà lui a lasciare la Casa Grande Fratello i giochi sembrano fatti | tutti d’accordo su un nome

Nella notte tra il 16 e il 17 gennaio 2025, al termine della ventitreesima puntata del, è stato aperto un nuovo televoto che vede coinvolti nove concorrenti: Alfonso D'Apice, Bernardo Cherubini, Maxime Mbandà, Eva Grimaldi, Emanuele Fiori, Javier Martinez, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. L'esito di questo televoto determinerà l'eliminazione di uno dei partecipanti nella prossima puntata del reality show, prevista per lunedì 20 gennaio 2025. Nella precedente puntata del 16 gennaio, il televoto ha visto protagonisti Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Bernardo Cherubini e Maxime Mbandà. In quell'occasione, Amanda e Lorenzo sono risultati i preferiti del pubblico, ottenendo l'immunità dalle successive nomination.