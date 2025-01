Quotidiano.net - "Salvate la cinghialina". Anche Brigitte Bardot si mobilita per Rillette

il soldato – pardon, il cinghiale –. È una missione vera e propria, di animalisti e non, compresa l’attrice e attivista, quella che sta coinvolgendo la Francia. Mentre in tutta Europa, Italia compresa, ci si interroga e poi si agisce per il contenimento dei cinghiali sopprimendoli per i danni che procurano all’agricoltura e non solo, al di là delle Alpi almeno un cinghiale lo si vuole salvare al punto che è entrato nel cuore di tutti.– si chiama come il patè – è una femmina e sin da quando era piccola vive con l’allevatrice di cavalli Elodie Cappe (foto). Fu lei, nel 2023, a trovarla sola nei pressi del suo maneggio a Chaource. E da alloravive insieme a cani, altri animali e soprattutto a umani. Ora però, per ordine di un tribunale,potrebbe essere abbattuta o trasferita.