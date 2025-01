Ilgiorno.it - Roberto Rampi, dal concerto di San Vittore a Monza

La prima volta in carcere è stata più di 20 anni fa conVecchioni. "Lavoravo per lui, organizzammo una San. Fu uno choc. C’erano otto persone in una cella, quando abbassavano i letti per dormire, non c’era posto per stare in piedi". Così, ex senatore Pd, e dall’altro ieri garante per i detenuti di, ricorda il suo incontro con il mondo penitenziario. L’idea che le cose dovessero cambiare non l’ha più abbandonato e ha scavato nel profondo. "Non ho mai smesso di occuparmi della questione, da assessore a Vimercate ci furono altri eventi e libri acquistati per la biblioteca di via Sanquirico, da parlamentare ho sempre visitato penitenziari: Brescia, Bergamo, Lecco, molte volte, e persino in Ucraina". Sa che nel nuovo ruolo affidatogli dal sindaco Paolo Pilotto e dal presidente della Provincia Luca Santambrogio "non risolveremo i problemi strutturali: il sovraffollamento c’è e non è a livello locale che possiamo fare qualcosa.