Roberta Mastromichele: "A teatro con De Santis e Montedoro. Il mio sogno? Tra Almodovar e Cortellesi"

inizia la sua carriera come ballerina e coreografa. L’abbiamo vista in videoclip di star nazionali e internazionali del calibro di Giorgia, Claudio Baglioni e Pavarotti, Kylie Minogue, Snoop Dog e Ricky Martin.è una delle ballerine principali di Nine dove ha il ruolo dell’assistente di Liliane La Fleur (Judie Dench) e poi ancora cinema e ildove la troviamo oggi nello spettacolo Il padel nostro con Danilo De, Simone, Angelica Pisilli. Una commedia scritta e diretta dallo stesso De, in scena fino al 19 gennaio alGolden di Roma.ci ha raccontato di questo spettacolo davvero molto particolare, del suo lavoro di attrice e coreografa e dei suoi sogni nel cassetto.Iniziamo parlando dello spettacolo Il padel nostro, in scena alGolden.