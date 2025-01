Riposto due giovani ragazzi fuggono in auto dai Carabinieri | presi

Leggi su Dayitalianews.com

Duessimi di Mascali (CT), uno appena 17enne e l’altro di 18 anni, sono stati sorda una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre che ha proceduto, rispettivamente, all’arresto in flagranza del minorenne ed alla denuncia del più “anziano” alla competenterità Giudiziaria.In particolare, intorno alle 3 del mattino, i due, a bordo di una Smart guidata dal minorenne, erano stati notati daiattraversare a tutta velocità l’incrocio tra il Corso Italia e la via Gramsci, ignorando la segnaletica stradale di stop. I militari, attivati i lampeggianti, hanno rapidamente raggiunto il veicolo e segnalato agli occupanti di accostare.A questo punto però, anziché ottemperare all’obbligo di fermarsi, il minore ha dato gas al motore, dando il via ad un inseguimento da parte deiprotrattosi, a sirene spiegate, tra i comuni di Mascali e di Giarre.