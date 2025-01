Ilfattoquotidiano.it - Quanto è penoso il calcio italiano: dal falconiere della Lazio alle liti Adani-Caressa e Cassano-Vieri, la deriva trash del pallone

Ilè travolto dal: lo spettacolo offerto questa settimana rende capolavori i film scollacciati e pieni di battutacce degli anni Settanta. Il caso delè uscito dai confini nazionali e ha attirato l’attenzione di testate come The Athletic – costola sportiva del New York Times – eBBC britannica, ma anche in Spagna e Portogallo non è passato sottotraccia. Il richiamo a Cicciolina da parte del presidente Claudio Lotito ha persino rivitalizzato un vecchio filone. Quando nel 1987 Ilona Str approdò alla Camera dei Deputati, grazie al Partito Radicale, l’Italia stabilì un primato: l’ungherese fu la prima attrice porno a entrare in Parlamento. La notizia fece il giro del pianeta: il testimone passò oltre vent’anni dopo al Bunga Bunga berlusconiano, al quale fu intitolato persino un pub a Londra.