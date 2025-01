Ilfattoquotidiano.it - Patrizia Crisolini Malatesta morta a Cuba: chi era la coordinatrice di Avventure nel mondo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Era una guida esperta,, ladinelin un incidente stradale a. Aveva coordinato decine di viaggi. Nel suo blog, dove raccontava le sue esperienze, scriveva: Una cosa che faccio con grande passione, non so fino a quando, è viaggiare. Non so se viaggio per fare fotografia o se faccio fotografia per viaggiare. Queste sono al momento le due grandi passioni della mia vita”.Sessantasette anni,era una funzionaria dell’Agcom e viveva a Roma. Quando poteva, ecco i viaggi. Quello perera iniziato il 13 gennaio e sarebbe dovuto durare 22 giorni. Uno delle decine che aveva fatto connel, per il quale la donna scriveva anche sulla rivista di viaggi. Era stata in Argentina, negli Usa, in Kenya e anche alle Isole Fær Øer.