Pamela Petrarolo in tv prima Non è la Rai il video del passato

quelli della GenZ la conoscono per le sue partecipazioni ai reality show (negli ultimi tre anni ha fattoL’Isola dei Famosi, poi il Grande Fratello, ma è stata inanche una contadina de La Fattoria), ma la sua carriera è lunghissima. E no, non risale ai tempi di Non è la Rai, ma un po’.La suaapparizione televisiva, infatti, risale al 1989 quando era solo una bambina. L’occasione l’ha avuta a Domenica In, ospite di Edwige Fenech. “Ho 12 anni, ne devo fare 13 il 10 novembre. Da grande vorrei fare la ballerina, ma qui a Domenica In, ndr ho fatto un provino solo di canto. Ho cantato Il Cielo In Una Stanza di Mina“. Questoè diventato virale su TikTok. @resiliente1975 #foreveryoung #alphaville #edwigefenech #? suono originale – Resiliente1975Due anni dopo,è finita a Non è la Rai.