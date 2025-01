Ilrestodelcarlino.it - Opposizioni all’attacco: "Una misura inesistente"

Lenon ci stanno. Di fronte al bilancio del Comune a un anno dall’introduzione dei controlli per la Città 30, qualcuno guarda al dato (basso) delle sanzioni e al fatto che le statistiche vengano mostrate da chi del provvedimento ne ha fatto una bandiera. A partire da Fratelli d’Italia: "Lepore vive su Marte e dei dati fornisce una lettura parziale, finalizzata a dire come la Città 30 sia la panacea di ogni male – sferza Francesco Sassone, consigliere regionale –. Lo sanno tutti che a Bologna il calo dei sinistri e dei mortali, un obiettivo di tutti, non è dovuto alla, bensì ai cantieri. È notorio che i 30 non li faccia nessuno e questo è confermato confrontando i dati di inizio Città 30 con la media annuale: nelle prime due settimane, con controlli serrati della Locale, si registrava -21% di incidenti totali, -18,2% di quelli con feriti, -24,4% senza feriti.