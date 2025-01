Non ci sono soldi da spendere dice Howe mentre Almiron potrebbe andare

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-17 13:34:00 Breaking news:L’allenatore del Newcastle Eddieafferma di non averea disposizione per fare un grande acquisto questo mese e l’ala Miguellasciare il club.Il Newcastle non ha fatto un acquisto importante dall’arrivo di Tino Livramento da 32 milioni di sterline dal Southampton nell’agosto 2023 e ha perso Marc Guehi la scorsa estate.Con le regole sui profitti e sulla sostenibilità della Premier League che continuano a causare grattacapi ai club,afferma che soddisfare le restrizioni di spesa che li hanno costretti a vendere Elliot Anderson e Yankuba Minteh rimane una sfida.è l’ultimo giocatore collegato al passaggio alla MLS questo mese.Eddiesu Alexander Isak:“Non potremmo stimare abbastanza Alex, il suo contributo in questa stagione è stato immenso.