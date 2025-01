Thesocialpost.it - Morto Denis Law, leggenda del Manchester United e Pallone d’Oro: aveva 84 anni

Dramma nel mondo del calcio: èLaw, ex attaccante edel. La drammatica notizia è arrivata in queste ore: Law è scomparso all'età di 84. L'ex calciatore, soprannominato "The King" e "The Lawman",giocato in Italia con la maglia del Torino. Nel 2021, gli era stata diagnosticata la malattia di Alzheimer e la demenza vascolare. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la famiglia: «È con il cuore pesante che vi annunciamo che nostro padreLaw è tristemente scomparso. Ha combattuto una dura battaglia, ma finalmente ora è in pace. Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al suo benessere e alle sue cure, in passato e molto più di recente.