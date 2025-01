Mistermovie.it - Mister Movie | Anticipazioni C’è Posta Per Te 18 Gennaio, Ospiti di Puntata

Domani, sabato 182025, C’èper Te torna su Canale 5 con la sua seconda, guidata dall’intramontabile Maria De Filippi. Il programma di punta di Mediaset promette un’altra serata emozionante e ricca di sorprese, mantenendo alta l’attenzione del pubblico con storie toccanti ed’eccezione.Glidi C’èPer Te 18Lavedrà la partecipazione di due grandi nomi dello spettacolo e dello sport:Matteo Berrettini: il campione di tennis italiano, simbolo del talento sportivo tricolore, sarà presente per regalare momenti unici ai partecipanti dello show e ai telespettatori. Berrettini, oltre ad essere una figura di spicco nel panorama sportivo internazionale, è amatissimo dal pubblico per la sua umiltà e il suo impegno.Stefano De Martino: l’uomo del momento per la Rai, protagonista della rinascita del format Affari Tuoi sulla rete ammiraglia.