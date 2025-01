Digital-news.it - M – Il Figlio del Secolo: stasera nuovi episodi su Sky e NOW. Mussolini a capo del governo

Leggi su Digital-news.it

Neidella serie Sky Original, fra disordini e violenza, le camicie nere terrorizzano popolo e istituzioni. La marcia su Roma portadelDivide et impera. Il caos come viatico per il potere: la prepotenza, la crudeltà come mezzi per piegare un’Italia già fragile. In un paese terrorizzato dalla lotta tra classi,(interpretato da Luca Marinelli) fomenta disordini e violenza per destabilizzare le istituzioni e farsi così strada a passo di marcia (su Roma) verso ilnei, terzo e quarto, di M – ILDEL, la nuova serie Sky Original diretta da Joe Wright disponibili da domani, 17 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming su NOWI primi 2, intanto, che hanno raccontato i primissimi anni dell’ascesa al potere di Benitoe del fascismo, dalla fondazione dei Fasci di combattimento nel 1919 fino all’ingresso dei “figli del nuovo” in Parlamento, in una settimana hanno mediato più di 1 milione di spettatori, con oltre 2 milioni di contatti per il primoo, guadagnando alla serie dal premiato romanzo di Antonio Scurati, la top 3 dei debutti di un titolo Sky Original dal 2021 ad oggi.