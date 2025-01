Oasport.it - LIVE Dakar 2025, ultima tappa in DIRETTA: Doherty davanti nelle moto, Sanders controlla

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.32– Ai 42 km sono transitati da poco i big: in testa troviamo il sudafricano Michaelcon il crono di 36’53”, mentre colui che sarà il vincitore finale, ossia l’australiano, è quarto con il crono di 37’17”. Si tratta di una passerella dopo giorni così stancanti.7.31 Buongiorno a tutti gli amici di OA Sport al dodicesimo e ultimo stage della.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’e decisivadella. Dopo undici, estenuanti, appuntamenti i piloti si cimenteranno nel dodicesimo stage, più breve rispetto a quelli precedenti.Nello specifico i protagonisti della rassegna più dura del mondo percorreranno un cammino con partenza e arrivo a Shubaytah, contrassegnato da 61 km di speciale (70 km di trasferimento) guidando sull’ostica superficie della sabbia per tutta la durata della corsa.