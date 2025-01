Ilgiorno.it - Lecco in controtendenza. La popolazione aumenta: "Un segnale positivo"

Leggi su Ilgiorno.it

è un po’ più grande. I lecchesi al 31 dicembre 2024 sono 47.742. Sono 89 in più dei 47.653 registrati all’Anagrafe a fine 2023. Pochi certo, ma inrispetto allo spopolamento e al calo demografico che si registra in tutta Italia, e a dispetto dell’overtourism e del caro-vita che rendono, come le altre città, sempre più per pochi. La città dei Promessi sposi è il decimo capoluogo lombardo su 12 per numeri di abitanti, davanti solo a Lodi e Sondrio, e il 17° centro urbano più popoloso della Lombardia. "Si tratta di untimido, pari a un aumento dello 0,2%, che non rappresenta un dato in sé significativo ma che è rappresentativo di un trend che salutiamo comunque in maniera positiva – è il commento del sindaco diMauro Gattinoni –. Significa che la nostra città è diventata più attrattiva, che i suoi servizi, a partire da asili, scuole, università, vengono riconosciuti come di qualità, così come la qualità dell’aria, e quindi della stessa vita, è misurata e riconosciuta come in miglioramento.