L’arbitro del match all’ombra delle Apuane. ’Fischia’ l’internazionale Sozza di Seregno

Pochi giorni fa lo abbiamo visto dirigere (bene) il derby Milan-Inter di Supercoppa Italiana: il derby Carrarese-Spezia è stato affidato alinternazionale Simone(nella foto), nato a Milano e iscritto alla sezione Aia di. Così come avvenuto all’andata (con Rapuano di Rimini, ottima la sua direzione) il designatore Gianluca Rocchi ha quindi scelto un arbitro di A per undelicato. Classe 1987, internazionale dal 2022, il fischietto lombardo è considerato uno degli arbitri più bravi: nel 2024 ha ricevuto il prestigioso ’Premio Giovanni Mauro’ come arbitro Can Internazionale che si è maggiormente distintosi sotto il profilo tecnico nel corso della stagione. E’ stato il primo arbitro nato a Milano a dirigere il derby Inter-Milan, una prima volta in campionato nel 2023 e nei giorni scorsi nella finale di Supercoppa vinta dai rossoneri.