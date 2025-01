Formiche.net - L’AI alla prova della guerra in Cina. Ecco l’ultimo progetto del Dipartimento della Difesa

L’Indo-Pacific Command (Indopacom) degli Stati Uniti, in collaborazione con il Pentagono e alcuni attori privati, ha lanciato un nuovoper esplorare l’uso dell’intelligenza artificiale generativa nelle operazioni militari. Nei prossimi novanta giorni gli sforzi si concentreranno su questioni d’interesseUs Navy, con l’obiettivo di accelerare il processo decisionale dei comandanti contro avversari tecnologicamente avanzati come la.Radha Plumb, capo del Chief Digital and Artificial Intelligence Office del, ha dichiarato che l’obiettivo è testare prototipi nell’area di responsabilità di Indopacom utilizzando soluzioni AI offerte da aziende come Anduril e Palantir per ridurre le tempistiche e migliorare le capacità decisionali dei comandanti. Ilnon mira a creare un unico strumento, quanto piuttosto un framework che consenta ai comandanti di integrare tecnologie AI esistenti o svilupparne appositamente di nuove.