Kyle Maclachlan saluta il suo amico David Lynch | Devo tutta la mia carriera e la mia vita in realtà alla sua visione

Leggi su Cinefilos.it

il suo: “la mia, e la miainsua, che ha recitato nei panni di Paul Atreides in Dune, ha interpretato Jeffrey Beaumont in Velluto Blu ed è stato l’indimenticabile Agente Cooper di Twin Peaks, ha porto i suoi omaggi al regista e caro, nel giorno della sua dipartita.Queste le parole che ha affidato a un carosello di belle immagini che lo ritraggono al fianco di: “Quarantadue anni fa, per ragioni che vanno oltre la mia comprensione,mi ha tirato fuori dall’oscurità per recitare nel suo primo e ultimo film ad alto budget. Ha visto chiaramente qualcosa in me che nemmeno io avevo riconosciuto.la mia, e la miainsua