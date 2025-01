Inter-news.it - Inter, allenamento in corso: ottimismo su due! Punto su Acerbi – Sky

Le ultime per quanto riguarda l’in casa. I lavori sono tuttora in, ma già arrivano degli aggiornamenti anche su.VALUTAZIONI IN– Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha dato gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la situazione infortuni in casa. Su Mkhitaryan e Correa c’è, anche bisognerà aspettare la fine dell’. Il suo aggiornamento: «L’è ine sta per finire, ottimisti su Mkhitaryan, ci sarà domenica. Anche abbastanza su Correa. Da capire la situazione legata ad. Calhanoglu e Bisseck non ci saranno, lo sapevamo. Inzaghi farà le scelte tra domani e la rifinitura di domenica mattina per capire chi deve rifiatare, anche perché ci sarà a stretto giro la trasferta di Praga e Lecce.