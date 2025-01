Inter-news.it - Il caso Asllani e ora ha anche San Siro contro: bivio con l’Inter – CdS

sta vivendo il periodo di maggior difficoltà da quando veste la maglia del. Da vice Calhanoglu continua a non convincere e oraSan. L’analisi del Corriere dello Sport.DIFFICOLTÀ – E seSansi ci mette, allora diventa difficile trovare una via d’uscita. Kristjansta diventando unin casa Inter. L’albanese, vice Hakan Calhanoglu, non sta convincendo per niente eil Bologna è incappato in un’altra serata storta. Stavolta, Sannon ha avuto pazienza e all’uscita dal campo lo ha inondato di fischi. Per uscirne servirà personalità e un innalzamento del proprio livello di gioco. Certo, come sottolineail Corriere dello Sport, Calhanoglu è insostituibile ed è giocatore di altra categoria, ma daoccorre un segnale.