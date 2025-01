Game-experience.it - Goat Simulator: The Card Game annunciato ufficialmente da Coffee Stain North

ha: The. Sviluppato da MOOD Publishing, i creatori di Deep Rock Galactic: The Boarde Valheim: The Board, questo nuovo gioco di carte porterà presto il familiare caos caprino su un tavolo.Lanciato su Kickstarter quest’anno,: Themetterà tutta la gioia e la follia del franchisein una deliziosa scatola piena di carte. Che aspetto ha quella scatola? Presto verrà svelato tutto! Gli amanti esigenti dei giochi di capra e di carte possono andare su moodpub.co/e premere il pulsante “Notificami”, così da essere tra i primi a sapere del nuovo caos della fattoria che sta per essere scatenato.: Thesegue la campagna Kickstarter di grande successo di MOOD per Deep Rock Galactic: The Board, che ha superato il suo obiettivo di finanziamento iniziale del 1000% da quasi 20.