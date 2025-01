Freestyle Flora Tabanelli sfiora il podio nello SlopeStyle a Laax Vince la cinese Gu

Leggi su Sportface.it

Dopo la vittoria di Kreischberg, in Austria, nella tappa di Big Air di Coppa del Mondo diun altro risultato di prestigio, stavolta, a, in Svizzera. L’azzurra ha chiuso al quarto posto alla quinta presenza nel massimo circuito nella disciplina. Dopo il 63.55 della prima run (terzo miglior punteggio provvisorio),si è migliorata fino a spingersi a quota 70,67 punti. Meglio di lei hanno fatto solo laAiling Eileen Gu, vincitrice della gara con il totale di 81,22, la canadese Megan Oldham, seconda con 72,80 e la padrona di casa Mathilde Gremaud che all’ultimo ha trovato la prova da 72,59, costringendo l’azzurra a scendere dal. Quinta posizione invece per la giapponese Kokone Kondo che dopo il 57.47 della prima run, si è spinta fino a toccare quota 66.