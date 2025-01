Freestyle Deromedis stupisce ancora in Coppa del Mondo | l’Azzurro è secondo a Reiteralm

Leggi su Ilfaroonline.it

E’ stata un’ultima gara eccellente a, euna volta indeldi stagione, per Simoneha conquistato ilposto nella prova maschile di, ottenendo il decimo podio della carriera, nel massimo circuito iridato.Ha lottato fino alla fine l’atleta trentino per strappare il primo gradino al francese Youri Duplessis. Quest’ultimo ha confermato il perfetto feeling che lo lega al tracciato. Terzo è il canadese Kevin Drury, insieme all’altro francese Terence Tchiknavorian.ha sfruttato tutte le occasioni avute nei quarti, come in semifinale. Alla Big Final ha realizzato una grande gara. In Classifica Generale,detiene ilposto con 385 punti.Nella gara femminile, infine, è arrivata un’altra solida prestazione per Jole Galli che, a seguito del quarto posto avuto in gara-1, ha strappato la sesta posizione (già seconda in Small Final).