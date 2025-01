Femminista radicale anti gender e contro la maternità surrogata | chi è Marina Terragni la nuova Garante per l’Infanzia

Leggi su Open.online

La giornalista e scrittriceha assunto il ruolo dipere l’Adolescenza, portando con sé un bagaglio di esperienze e polemiche che promettono di far discutere. Nominata dai presidenti del Senato e della Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, la giornalista milanese prende il posto di Carla Garlatti, ex presidente del Tribunale per i Minorenni di Trieste, aprendo un capitolo nuovo e, forse,verso. Firma di rilievo per il Corriere della Sera e Il Foglio,si è guadagnata una reputazione che non lascia spazio alla neutralità.«fino al midollo» – come ama definirsi – è un’accanita critica delle «teorie», dellae dei farmaci bloccdella pubertà. «Gli uomini ci rubano tutto»Fa parte di quella corrente del femminismo nota anche come «Terf – femminismotransescludente» che esclude le donne transdalla propria definizione di femminismo, considerando il genere esclusivamente come una questione biologica.