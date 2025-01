Zonawrestling.net - Eddie Kingston: “Mi manca sentirmi libero, mi manca il ring”

La sua assenza dalla AEW si sta facendo sentire sempre di più, soprattutto alla luce delle ultime evoluzioni della storyline che vede la compagnia ostaggio dei Death Riders di Jon Moxley. Lontano dalormai da maggio 2024, quando si infortunò a una gamba durante un match contro Gabe Kidd,sta continuando la sua riabilitazione dopo l’intervento subito a luglio dello scorso anno, in compagnia di Cezar Bononi, il personal trainer di molti wrestler in AEW che – qualcuno ricorderà – ha anche un passato in NXT.“Ecco cosa midi più”Intervistato da Cezar sul suo canale YouTube,ha parlato di come procede il recupero dall’infortunio, e soprattutto di che cosa gli stiando di più in questi mesi lontano dal.“Mi sentoquando sono sul