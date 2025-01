Lapresse.it - Codice della Strada, Società Psichiatria: “Psicofarmaci non sono droghe, no discriminazioni”

Leggi su Lapresse.it

Allarme per alcuni medicinali, come gli antidepressivi, che vengono rilevati comenei test previsti dal nuovo. “Antidepressivi, ipnoinducenti, ansiolitici e tutte le principali terapie per pazienti con malattia mentale non posessere considerate dal nuovoalla stregua di sostanze stupefacenti. ComeItaliana disiamo preoccupati per l’adesione alle cure dei nostri pazienti e vogliamo evitare un’ennesima discriminazione verso le persone che soffrono di patologia mentale. Le cure psichiatriche non posessere assimilate alleperché, a differenza di queste ultime, vengono assunte dietro prescrizione dello specialista – il quale, tra gli altri, ha il compito di adattare la posologia al fine di ottimizzare il rapporto efficacia/effetti sedativi.