Inter-news.it - Biasin: «All’Inter esiste un problema settantesimo, ecco perché!»

ha analizzato un po' la situazione legatae ad alcuni cali fisici e mentali che ha la squadra in certi frangenti della gara.– Analizzando un po' l'Inter a Cronache di Spogliatoio, Fabriziosi è espresso in questo modo sull'Inter: «un70': l'Inter ha un calo netto al livello fisico e psicologico. Lì hai bisogno di giocatori che ti danno sicurezza, come Calhanoglu o Mkhiaryan. Quindi non è vero che ha 5 o 6 rose, ha un'ottima rosa, una bella rosa: ha titolari fortissimi, delle alternative valide ma altre assolutamente no».