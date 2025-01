Ilfattoquotidiano.it - “Bianca Balti a Sanremo parlerà anche del tumore ovarico e sarà una testimonianza a favore della prevenzione, che noi oncologi apprezziamo”: parla il professor Cinieri

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’annuncio più bello tra quelli fatti da Carlo Conti rispetto ai co-conduttori del Festival diè stato il nome di. Perché è la top model italiana più famosa al mondo, perché sta conducendo un format social con interviste fatte molto bene e perché ha scelto di raccontare la sua malattia, il cancro, in modo diretto e sincero, via social. Non sappiamo se nesul palco dell’Ariston ma si dice sicuro che sia così Saverio, presidenteFondazione Aiom (Associazione italianaa medica) che all’Adnkronos ha detto:del “che sta affrontando dallo scorso dicembre con la chemioterapia. Una bella, la sua, e un messaggio ache noimolto”., “affetta da mutazione Brca 1, si è già sottoposta all’intervento chirurgico per asportare entrambe i seni – ricorda, che è direttore dell’Unità operativa complessa dia medica e dell’unità multifunzionale Breast Unit dell’Ospedale Senatore Antonio Perrino di Brindisi – e ridurre drasticamente il rischio di sviluppare il cancro alla mammella.