Iltempo.it - Apre la porta dell'ascensore e precipita nel vuoto. Ragazzo ferito gravemente

Leggi su Iltempo.it

Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato nel quartiere Parioli di Roma, dove un giovane di 29 anni èto nel vanodi servizio di una clinica, cadendo da un'altezza di circa 10 metri. Il, dipendentea struttura, è stato recuperato dai vigili del fuoco e trasto in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove si trova in gravi condizioni. L'allarme è scattato intorno alle 10:30, sul posto sanitari del 118, agenti di polizia di stata, una squadra proveniente dal distaccamento di Prati, il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), il capo turno provinciale e il funzionario di guardia dei vigili del Fuoco. L'intervento è stato complesso: il giovane era bloccato a circa tre metri sotto il piano di recupero. “I colleghi hanno dovuto operare con estrema cautela per stabilizzare il, imbragarlo con una speciale barella e trasrlo dal puntoa caduta a un luogo sicuro” ha dichiarato Riccardo Ciofia Fns Cisl Roma Capitale.