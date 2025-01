Iodonna.it - Abito monospalla con maxi spacco per la conduttrice, pronta a conquistare anche la "Grande Mela"

Quando arriva Diletta Leotta, l’attenzione è inevitabile. Questa volta è New York a fare da sfondo a un mix irresistibile di calcio e glamour. La, con il suo stile inconfondibile, ha partecipato alla presentazione del trofeo per il prossimo Mondiale per club, che si svolgerà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio prossimi e avrà Dazn come broadcaster ufficiale. E laha avuto vita facile nel trasformare un evento sportivo in un’occasione per celebrare audacia e personalità. Diletta Leotta, vita pubblica e privata dellaguarda le foto La giornata newyorkese di Diletta LeottaLa si è svolta nella cornice iconica di Times Square, proseguendo poi con un esclusivo evento da Tiffany & Co.