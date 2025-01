Quotidiano.net - Willy, appello bis: chiesto l’ergastolo per i fratelli Bianchi. “No alle attenuanti generiche”

Roma, 16 gennaio 2025 – Una pena severa ed esemplare, quella chiesta dal Pg della Corte d’di Roma per iGabriele e Marco, nell’ambito del secondo processo diper l’omicidio volontario diMonteiro Duarte. Il 21enne di origini capoverdiane era stato ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, poco lontano da Roma. “Condannare iGabriele e Marcoall'ergastolo, non riconoscendo per loro le”, le esatte parole dell’accusa. Il processo attualmente in corso non intende rimodulare la responsabilità dell’omicidio, bensì è stato ridalla Cassazione limitatamente al riconoscimento delle, per l’appunto contestate dal Gip. Nel primo, ierano stati condannati a 24 anni.