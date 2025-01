Dilei.it - Wanda Nara distrutta: Mauro Icardi aspetterebbe un figlio da China Suarez

La storia trasi conferma degna di una telenovela. Tra liti, riavvicinamenti, tradimenti e minacce, ora spunta l’ennesimo colpo di scena, tra i più classici: una gravidanza. Stando alle ultime notizie che arrivano dall’Argentina,– la nuova compagna dell’ex giocatore dell’Inter – sarebbe incinta. Non solo: Keita Baldè, l’ex compagno di squadra di Maurito che ha avuto una relazione clandestina con, ha deciso di denunciare lae l’ex marito per aver violato la sua privacy.Il difficile momento che sta vivendocontinua a mostrarsi sui social bella e grintosa. Come sempre non mancano su Instagram le sue foto e i suoi video pieni di sensualità e allo stesso tempo dolcezza, con tanti momenti trascorsi insieme ai suoi cinque figli.