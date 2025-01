Lanazione.it - Vitap, l’agitazione continua. Anche ieri i lavoratori hanno scioperato un’ora

a Poggibonsi: va avanti lo stato di agitazione dei 42dell’azienda con sede in via Pisana., per, dalle 8,30 alle 9,30, i dipendenti dell’azienda produttrice di macchinari per il lagnoincrociato la braccia e dato vita a un presidio davanti all’ingresso dello stabilimento, come era avvenuto già nella mattinata del 9 gennaio. Le organizzazioni sindacali Fiom Cgil e Fim Cisl, con i loro rappresentanti,deciso di dare mandato ai legali di valutare se esiste la possibilità di impugnare il provvedimento, preso dall’azienda stessa poco meno di un mese fa, di disdettare la quattordicesima mensilità e tutti gli integrativi aziendali. In previsione del nuovo incontro fra le parti – in agenda per il 24 gennaio - la protestacome testimonianole bandiere delle sigle sindacali esposte all’esterno del polo produttivo