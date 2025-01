Amica.it - Un omicidio e l'ombra del passato: questi i temi della seconda puntata di "Un passo dal cielo 8", stasera in tv. Con la new entry Raz Degan

Leggi su Amica.it

La quieta bellezza delle montagne viene macchiata da unefferato. Così inizia ladi Undal8.in tv alle 21.30 va in onda un nuovo appuntamento con i fratelli Nappi e la comunità veneta di San Vito di Cadore, impegnata quest’anno a proteggere le sue montagne. Come sempre, l’episodio è visibile anche in streaming su RaiPlay. Dove sono disponibili tutte le puntatestagione in corso e di quelle passate.Ritroviamo, quindi, Vincenzo, interpretato da Enrico Ianniello, e Manuela, che ha il volto di Giusy Buscemi. A cui si aggiungono i personaggi che abbiamo amato negli anni passati. Come il Nathan Sartor di Marco Rossetti e la Carolina Volpi di Serena Iansiti.