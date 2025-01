Ilfattoquotidiano.it - Un anno di Bologna Città 30: con la misura osteggiata da Salvini, dimezzati i morti e nessun pedone ucciso (non accadeva dal 1991)

A undall’introduzione della30, sulle strade diil numero deisi è dimezzato. E per la prima volta dalè statosulle strade della. È questo il bilancio dellache era entrata in vigore il 16 gennaio dello scorso. Fortemente voluta dall’amministrazione locale maapertamente dal ministro dei trasporti Matteo. Trecentosessantasei giorni dopo, è la stessa amministrazione locale a rilasciare i dati sulle conseguenze positive che laha portato.“Questo è il risultato dell’attenzione che gli automobilisti bolognesi hmesso alla guida” anche grazie a30, ha detto il sindaco Matteo Lepore, presentando i risultati. “In questoo ha perso il posto di lavoro“, ha aggiunto il primo cittadino rispondendo a quanto dichiarato unfa proprio da: “Penso che il diritto al canto degli uccellini e all’udibilità del loro canto debba essere contemperato con il diritto al lavoro di centinaia di migliaia di persone perché multare chi va a 36 chilometri non vuol dire tutela dell’ambiente”, diceva il leader della Lega a gennaio 2024.