Rompipallone.it - Ultim’ora Sinner, l’annuncio dall’Australian Open spiazza tutti: “Lascerà il circuito”

Leggi su Rompipallone.it

Il campione italiano ha lasciatodi sasso con l’ultimo annuncio a sorpresa direttamente dagli Australian.Jannikha appena concluso un 2024 strabiliante che l’ha già inserito di diritto nell’Olimpo dei migliori tennisti di sempre: l’italiano si è portato a casa due trofei, gli Australiane gli US, dividendosi la scena con quello che molto probabilmente sarà il suo alter ego per i prossimi anni, Carlos Alcaraz, vincitore a Wimbledon e ai French.Ciò che però più “spaventa” dell’annata disono i suoi numeri fuori dal comune: in 79 incontri disputati, il talento di San Candido è uscito trionfante in 73 di questi, con uno strabiliante 92.4% di vittorie, ben superiore al 80.6 del rivale spagnolo. In questa stagione,si aspettavano che la ricetta vincente sarebbe continuata, non lasciando spazio ad alcuno stravolgimento: dalaustraliano però,ha fatto un annuncio che ha lasciatoti.