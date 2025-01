Lanazione.it - Treno annullato, odissea pendolari: “Rimasti fuori al freddo. Il bus? Non lo abbiamo visto”

Siena, 16 gennaio 2025 – Al, le mani viola per colpa della temperatura sotto zero. Ma il ’fuoco’ nel cuore per essere stati trattati come viaggiatori di serie ’C’. Costretti ad attendere unprima, poi sostituito da un pullman annunciato che iperò non hanno. Arrivando con ore di ritardo a lavoro. Stremati da un disservizio che, denunciano, sulla linea Chiusi–Siena è diventato cronico. “Stiamo pensando di rivolgerci tutti insieme anche al Codacons”, annuncia Claudia Caselli. Torritese e storica pendolare di questa tratta, insieme ad altre decine di persone ha vissuto ieri l’ennesimaper raggiungere il capoluogo. Che non è degna di una provincia fra le più amate del mondo che non riesce però a modernizzare le proprie infrastrutture. “Il19076 da Chiusi a Siena è cancellato per un guasto tecnico sulla linea”.