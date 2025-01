Bergamonews.it - Studentessa aggredita e molestata dal branco fuori da un locale: preso un 36enne residente a Gorno

Milano. Una decina di uomini hanno tentato di rapinare due giovani, poi hanno circondato e molestato una ragazza di 19 annidall’Alcatraz di Milano. Fermato un uomo di 36 anni residente a Gorno, in Val del Riso.L’episodio di violenza nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio in un parcheggio accanto alla discoteca milanese. Come riporta il Corriere Milano i primi ad intervenire sarebbero stati gli addetti alla sicurezza delinsieme ad una pattuglia dei carabinieri che passava in strada.Arrestato uno dei presunti autori, unegiziano che vive nella Bergamasca: l’uomo si trova nel carcere di San Vittore con l’accusa di violenza sessuale e rapina. Gli altri componenti delsono ricercati.La ricostruzioneLa vittima è una ragazza pugliese,sede nel capoluogo lombardo.