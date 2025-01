Screenworld.it - Skeleton Crew: Star Wars ritrova l’avventura

Leggi su Screenworld.it

Dimentichiamo per un attimo mandaloriani, Jedi e cloni in guerra. Torniamo alle origini della galassia lontana lontana, quando il merchandise era ancora lontano e ci si chiedeva se davvero la rotta di Kessel si potesse fare in meno di dodici parsec. Quandoera Guerre Stellari, insomma, giorni in cui tra le stelle si cercava, quella autentica, pura, che aveva spinto un giovane sognatore a rivoluzionare Hollywood con la space opera. Se state pensando sia impossibile, forse non avete dato una possibilità a, serie ambientata nella galassia diche ha ricordato a tutti l’essenza del sogno di Lucas.Non fatevi ingannare dalla presenza di giovani protagonisti. Non tacciatelo subito di essere uno Stranger Things con spade laser. Dopo anni in cui il franchise ha faticato a mostrare sprazzi di quella meraviglia che ci ammaliati con le imprese di Luke Skywalker, questa avventura piratesca riporta nella saga il sense of wonder che a lungo è latitato, ritornando in un certo senso alle origini – non solo di