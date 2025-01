Ilrestodelcarlino.it - Salute e cultura scientifica. Progetto pilota a scuola

‘Scuole amiche della ricerca’ è ildella Fondazione Umberto Veronesi Ets per lanciare un’iniziativa educativa dedicata a sostenere lae latra gli studenti: l’istituto comprensivo di Castellarano sarà la primaa far parte di questa nuova progettualità dedicata alla promozione dellagrazie al sostegno di Fondazione Iris Ceramica Group. L’obiettivo è di creare una comunità scolastica consapevole e attiva, trasformando gli istituti partecipanti in veri e propri presidi territoriali di educazione alla. Sono offerti ai ragazzi laboratori in classe e webinar dedicati con un focus su inquinamento-e un laboratorio di cittadinanza attiva. Ognicoinvolta avrà il supporto di un community manager per facilitare le attività e la comunicazione con studenti, famiglie e docenti.