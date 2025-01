Liberoquotidiano.it - Ramy, il nuovo video: cosa è accaduto subito dopo lo schianto, la bodycam del carabiniere spiega tutto | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nuovi elementi sul caso. Unrelativo all'incidente in cui ha perso la vita, il 19enne egiziano morto durante un inseguimento a Milano. Al Tg5 sono state mostrate in anteprima alcune immagini di uninedito ed esclusivo trasmesso poi nel corso della trasmissione Dritto e Rovescio su Rete4: si tratta di unripreso da una body cam dei carabinieril'incidente dello scooter su cui viaggiava, il 19enne egiziano morto durante un inseguimento a Milano. Mentre uncerca di rianimare, un altro agente soccorre l'amico, 22enne tunisino, che era alla guida del maxi scooter. Neisi sente la voce di unche dice: "Leva questo che non respiri'" e poi "stai giù, stai calmo, stai tranquillo, sta arrivando l'ambulanza". A bordo dell'ambulanza i sanitari chiedono Fares Bouzidi, il giovane tunisino che era alla guida: ''Tu guidavi, ti ricordi cose è successo?'', e lui risponde: ''Mi hanno preso i carabinieri e mi hanno fatto cadere''.