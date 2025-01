Ramy Elgaml le immagini inedite dopo lo schianto | l’amico sotto shock i soccorsi dei Carabinieri la corsa in ospedale – Il video

Leggi su Open.online

Un ragazzo a terra, un carabiniere che lo invita a mantenere la calma e rassicura: «Rimani fermo, stai calmo». È quanto si vede nelleregistrate dalla bodycam di uno deicoinvolti nell’inseguimento del 24 novembre a Milano in cui è rimasto ucciso il 19enne. Il filmato inedito è stato mostrato in tv questa sera a Diritto e Rovescio, su Rete 4. Il giovane e il suo amico Fares sono appena stati protagonisti di una fuga terminata in tragedia, come testimoniano altri. Il nuovo filmato ora documenta le fasi immediatamente successive alla caduta. Nellesi vedono iche avevano inseguito lo scooter precipitarsi a prestare soccorso, visibilmente preoccupati. Uno dei militari tenta di rianimarecon un massaggio cardiaco, mentre un altro si occupa di Fares, rimasto cosciente.