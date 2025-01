Brindisireport.it - Prato Fanuzzi: “Nessuno problema di drenaggio, le piogge sono state eccezionali”

BRINDISI – L’inghippo non sarebbe stato il sistema di, ma le” che per più di 48 ore siabbattute sulla città. L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Brindisi, Cosimo Elmo, assicura che “non ciproblemi di alcun tipo”, per il terreno di gioco dello.