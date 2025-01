Ilfattoquotidiano.it - “Pensavo di essermi rotto un dito del piede, ma una telefonata ha cambiato la mia vita: ho bisogno di un nuovo rene”: la scoperta choc di un giovane maratoneta

Bello, sportivo econ i suoi 27 anni e unadavanti. Eppure ladi Niven Hopkins, che era nel pieno di un allenamento per una gara di fitness con corsa quattro volte a settimane, è stata letteralmente travolta da una. Tutto è iniziato da un problema al: “diqualcosa, non riuscivo nemmeno a camminare bene a casa. – ha detto il ragazzo, come riporta The Bolton News – Mi sono allarmato e ho fatto delle analisi che poi si sono rivelate pessime al pari di un alcolizzato o di una persona sovrappeso, infatti i medici si sono allarmati subito”.Quindi una serie di nuovi accertamenti per andare a fondo alla questione con delle analisi specifiche del sangue: “Non li ho più sentiti per un bel po’. Poi, ho ricevuto unaalle 5 del mattino che diceva: devi venire in ospedale ora.