Game-experience.it - Nintendo Direct di Nintendo Switch 2 annunciato con la data

Leggi su Game-experience.it

ha ufficialmenteildedicato a2, il successore dell’iconica console ibrida.Dopo il reveal trailer pubblicato proprio in questo pomeriggio del 16 gennaio 2025, i fan possono ora segnare sul calendario ladel 2 aprile 2025, quando scopriremo tutti i dettagli sull’hardware e i giochi di lancio. Si tratta di un evento cruciale per svelare il futuro dell’esperienza videoludica secondo.Ad ogni modo precisiamo che il trailer di annuncio ha mostrato il design di2, che mantiene un’estetica familiare, presentando però uno schermo più grande rispetto a quello della console attualmente in commercio. I nuovi Joy-Con sembrano simili ai mockup circolati online, mentre tra le prime immagini spicca un’anteprima di un possibile titolo di lancio, Mario Kart 9 o “Crossroads”, che ha già scatenato l’entusiasmo della community.